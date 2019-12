Licantroupus farà il suo debutto nel MCU con Moon Knight?

Dopo il rumor su Bushman come villain di Moon Knight, ecco approdare in rete un pontenziale scoop sulla serie che introdurrà Marc Spector nel Marvel Cinematic Universe.

Secondo quanto riportato da MCU Cosmic, infatti, lo show Disney+ vedrà la prima apparizione di un altro volto noto dei fumetti Marvel: stiamo parlando di Jack Russell aka Licantropus (conosciuto in originale come Werewolf by Night), personaggio il cui arrivo nel MCU era stato vociferato già diversi mesi fa.

Stando al sito, e in particolare all'insider Jeremy Conrad, al momento il ruolo di Licantropus nello show è ancora sconosciuto - d'altronde non è ancora stata annunciata una data di uscita, che comunque non avverrà prima del 2022 vista la fitta schedule del franchise su Disney+. Nei prossimi due anni, lo ricordiamo, il nuovo servizio streaming della Casa di Topolino lancerà ben cinque serie Marvel.

Non è inoltre da escludere un eventuale approdo di Licantropus in Blade, il film con Mahershala Ali che potrebbe arrivare nelle sale nello stesso periodo di Moon Knight sul piccolo schermo. Ciò confermerebbe il forte legame tra le serie e i lungometraggi del MCU già anticipato dal collegamento tra Loki, WandaVision e Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Licantropus nel MCU? Diteci la vostra, come sempre, nell'area dedicata ai commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che Jeremy Slater sarà lo showrunner si Moon Knight.