Licia Dolce Licia: che fine hanno fatto gli attori della serie?

Vi segnaliamo, oltre alla messa in onda di Casa Vianello, Bim Bum Bam e altre serie di fine anni '80, questa notizia sugli attori che hanno interpretato i protagonisti di Licia Dolce Licia, serie ispirata al famoso cartone Kiss Me Licia.

Il telefilm, che è stato trasmesso per la prima volta nel 1987, ha messo in scena la storia di Mirko e Licia, interpretati rispettivamente da Pasquale Finicelli e Cristina D'Avena. Mentre la seconda ha avuto una fortunata carriera nel mondo dello spettacolo, nel corso degli anni si sono perse le notizie dell'attore che ha prestato il suo volto per il cantante dei Bee Hive. Scopriamo quindi che Pasquale Finicelli ha scelto di non continuare la sua carriera da attore, diventando autista privato. Non ha abbandonato la musica, dando vita al progetto dei Bee Hive Reunion, insieme ai colleghi Manuel De Peppe e Sebastian Harrison, conosciuti anche come Matt e Satomi.

Ha scelto invece di dedicarsi al doppiaggio Emanuela Pacotto, che nella serie del 1987 era Marika. Nel corso della sua carriera ha prestato la sua voce per personaggi quale Bulma di Dragon Ball, Nami in One Piece e Sakura in Naruto.

