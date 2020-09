Licia Troisi: Il nuovo libro dell'autrice delle Saghe del Mondo Emerso è già disponibile

Dopo l'uscita del nuovo libro dell'autrice de L'amica geniale, vi segnaliamo l'arrivo de "La Sfrontata Bellezza del Cosmo", opera scritta da Licia Troisi, famosa tra gli amanti del fantasy per le sue Saghe del Mondo Emerso.

A partire da oggi, 1 settembre, sarà possibile acquistare online e nelle librerie di tutta Italia il nuovo libro della celebre scrittrice. Nelle oltre 250 pagine dell'opera scopriremo tutte le curiosità e i misteri che circondano la Terra, oltre a trovare spiegazioni per i numerosi fenomeni che avvengono nello spazio e in tutto il sistema solare. Il libro della scrittrice romana, che ha già conseguito un dottorato in astronomia all'università Tor Vergata, ci permetterà quindi di capire tutte le nuove scoperte e le prossime sfide nell'affascinante campo dello studio dei corpi celesti. Ne "La Sfrontata Bellezza del Cosmo", edito da Rizzoli, saranno anche presenti 14 immagini che hanno avuto un forte impatto nel mondo dell'astronomia, le foto saranno analizzate nelle pagine del libro e sarà possibile fare un breve viaggio per capire come si è sviluppata questa scienza nel corso degli anni.

