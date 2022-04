Life & Beth, ufficiale il rinnovo per la seconda stagione: l'annuncio di Amy Schumer

La star di Life & Beth, Amy Schumer, ha annunciato il rinnovo della serie per una seconda stagione. Schumer l'ha ufficializzato nel corso del The Howard Stern Show, dichiarano che Hulu ha deciso di produrre un nuovo ciclo di episodi composto da 10 puntate. La serie è scritta, diretta e interpretata dalla bionda comica.

Life & Beth racconta la storia di Beth (Schumer), una donna la cui vita, sulla carta, sembra davvero fantastica. Straordinaria per tutti quelli che la conoscono, Beth si guadagna da vivere come distributrice di vino. Ha una relazione di lungo corso con un ragazzo attraente e di successo che vive a Manhattan e tutto sembra andare per il meglio. Fino a quando un incidente la costringe a confrontarsi con il suo passato. E la sua vita cambia per sempre.



Attraverso i flashback della sua adolescenza (interpretata da Violet Young), Beth inizia a comprendere in che modo è diventata ciò che è e come vorrebbe essere. La serie segue la protagonista in un percorso grazie al quale costruire una vita maggiormente autentica, imparando ad esprimersi e vivendo in maniera più consapevole. Tra i vari progetti in corso, Amy Schumer ha abbandonato Barbie, il progetto cinematografico che vedrà alla regia Greta Gerwig e protagonista Margot Robbie, spiegando i motivi del suo addio.



Nel cast di Life & Beth anche Michael Cera, Susannah Flood, Kevin Kane, Yamaneika Saunders, Laura Benanti, Larry Owens e Michael Rapaport.



Qualche giorno fa Amy Schumer era sconvolta per gli Oscar, a causa di quanto successo tra Will Smith e Chris Rock, con l'aggressione della star di King Richard sul palco al comico dopo una battuta sulla moglie Jada Pinkett Smith.