Life Is Strange: la serie è in lavorazione, Shawn Mendes si occuperà delle musiche!

Contrariamente alle ultime voci e secondo quanto segnalato dal portale IGN, la serie tratta dal popolare videogame interattivo Life Is Strange è ancora in fase di lavorazione e, notizia dell'ultima ora, la produzione avrebbe ingaggiato il nominato ai Grammy Awards Shawn Mendes come supervisore della colonna sonora ufficiale.

La serie su Life Is Strange era stata annunciata nel lontano 2016 quando la Legendary Pictures aveva acquisito i diritti di sfruttamento dalla Square Enix, ma da allora non ci sono stati altri aggiornamenti in merito alla lavorazione, fino ad oggi. Insieme alla notizia del coinvolgimento di Mendes nello show, arriva anche la novità che la Anonymous Content è tra i partner produttivi della serie. Quest'ultima è artefice di serie di successo come Tredici, una serie il cui lato oscuro ben si presenta come premessa e biglietto da visita per il nuovo show di Life Is Strange.

All'epoca in cui la Legendary annunciò la serie, solo il primo videogame di Life Is Strange era uscito in commercio mentre nel frattempo sono poi arrivati anche Life is Strange 2, Life is Strange: Before the Storm e l'imminente Life Is Strange: True Colors. Il coinvolgimento di Mendes come supervisore della colonna sonora non stupirà molti, visto l'importanza che le musiche hanno nella serie videoludica, specialmente di genere indipendente e grazie al supporto di parecchie indie band.

True Colors sarebbe deve uscire il 10 settembre di quest'anno mentre una versione remastered del primo Life Is Strange è stata rimandata al 2022. Chissà in che modo Legendary deciderà di adattare il gioco e quale storyline sceglierà tra le tante disponibili, se lo farà, o deciderà di optare per una storia completamente originale...