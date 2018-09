Light as a Feather: teaser trailer ufficiale per la serie horror prodotta da Hulu

Hulu ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Light as a Feather, serie horror-drammatica, il cui debutto sulla piattaforma è previsto per il prossimo 12 ottobre.

Il filmato mostra le orribili conseguenze di cui saranno vittime le cinque ragazze protagoniste dopo aver orchestrato il gioco che dà il titolo alla serie, Light as a Feather, Stiff as a Board.

Light as a Feather è una serie di genere horror drammatica composta da 10 episodi. Questa segue le vicende di cinque ragazze che giocano a quello che all’apparenza è un innocente gioco di società, ovvero Light as a Feather, Stiff as a Board (che spesso è popolare nei Pigiama Party organizzati nelle case americane). All’improvviso, tutto assume dei contorni spaventosi, quando le cinque teenager iniziano a morire esattamente nei modi predetti dalla canzoncina del gioco. Le sopravvissute saranno quindi costrette a cercare di capire cosa stia succedendo e quale forza malefica se la sia presa con loro.

Il cast della serie di Hulu comprende Liana Liberato (Trust, If I Stay, The Best of Me) nel ruolo di McKenna, Haley Ramm in quello di Violet, Ajiona Alexus (Tredici) come Candace, Brianne Tju come Alex, Peyton List è Olivia, Dylan Sprayberry è Henry, Jordan Rodrigues (Lady Bird) è Trey, Brent Rivera è Isaac e Dorian Brown Pham è Deb.

La serie è un adattamento dell’omonima storia di Zoe Aarsen, originariamente pubblicata sul social network Wattpad. È creata e prodotta da R. Lee Fleming Jr., che della serie è anche lo showrunner. La serie sarà distribuita sulla piattaforma di streaming Hulu il 12 ottobre 2018.