I Lighthorsemen di Echo sono ispirati a una storia vera?

Oltre a presentare la storia delle origini di Echo, la nuova serie Marvel Studios incentrata sul personaggio di Maya Lopez, esplora anche le sue origini di nativa americana, compresa la popolazione dalla quale discende. Molti personaggi appartenenti alla cultura Choctaw compaiono in varie scene flashback, ma sono ispirate a persone reali?

Come detto, Maya è Choctaw, quindi Echo include molti legami importanti con la Nazione Choctaw, che ha lavorato a stretto contatto con la produzione dello show. Nella serie sono presenti flashback degli antenati di Maya, che mostrano tutto, da un gioco unico chiamato Ishtaboli o stickball all'apparizione dei Lighthorsemen. Proprio come gli altri riferimenti Choctaw di Echo, i Lighthorsemen erano un vero gruppo di poliziotti nativi americani.

"Nel 1824, il Consiglio Generale approvò una legge che istituiva i Cavalieri del Fuoco nelle terre d'origine", spiega il sito ufficiale della Nazione Choctaw. "Dopo l'espulsione, i Choctaw utilizzarono i cavalieri della giustizia per mantenere la legge e gestire i tribunali. Ma i cavalieri della giustizia potevano far rispettare le leggi solo ai cittadini Choctaw. I non Choctaw erano gestiti dal governo degli Stati Uniti. Se un non Choctaw infrangeva una legge Choctaw, un agente americano doveva venire ad arrestarlo. Ma a causa della distanza tra il Territorio Choctaw e l'Arkansas, dove avevano sede gli agenti statunitensi, il viaggio richiedeva molto tempo e a volte gli agenti statunitensi non arrivavano affatto".

Echo presenta dei flashback di Tuklo, la prima donna membro dei Lighthorsemen e antenata di Maya. Man mano che i poteri di Maya crescono, lei convoglia alcune delle donne Choctaw del suo passato, tra cui Tuklo. Tuklo è un personaggio immaginario ed è anche una tiratrice incredibilmente abile, ma suo padre le proibisce di diventare un membro dei Cavalieri della Luce perché è una donna e le donne sono destinate a "creare la vita, non a toglierla".

Tuttavia, Tuklo alla fine dimostra di aver salvato i membri della sua tribù da un attacco. Ai tempi di Maya, quest'ultima usa le abilità di Tuklo per affrontare Wilson Fisk/Kingpin (Vincent D'ONofrio) e i suoi scagnozzi.

"La nuova serie dei Marvel Studios, Echo, è un progetto entusiasmante in cui la rappresentazione dei nativi, in particolare dei Choctaw, è stata posta in primo piano nello sviluppo creativo", si legge sul sito ufficiale della Nazione Choctaw. "Fin dall'inizio, esperti di storia, cultura e lingua Choctaw sono stati coinvolti nelle discussioni su come il popolo Choctaw sarebbe stato rappresentato. Questo passo significativo dimostra il desiderio dei Marvel Studios di essere parte del futuro della rappresentazione dei nativi americani a Hollywood, e la Nazione Choctaw è orgogliosa di collaborare con lo studio in questo progetto".