Lightyears, J.K. Simmons si unisce a Sissy Spacek nella nuova serie sci-fi di Amazon

Novità per quanto riguarda il cast della nuova serie tv fantascientifica di Amazon Lihtyears: J.K. Simmons si unirà a Sissy Spacek tra i protagonisti dello show.

Simmons prenderà il posto di Ed O'Neill, precedentemente annunciato nel ruolo di Franklin, uno dei due personaggi principali. Non vi erano state comunicazioni in merito all'abbandono di O'Neill, ma pare che che l'attore abbia dovuto lasciare la serie per questioni personali.

Sarà dunque il duo composto dall'attore di Whiplash e Spider-Man e la collega Sissy Spacek (che interpreta Irene) a portare sullo schermo gli York, la coppia che un giorno scopre una stanza sepolta nel proprio cortile che conduce inspiegabilmente su un pianeta deserto. "Fin da allora, i due si sono premurati di custodire il segreto, ma quando un enigmatico giovane entrerà nelle loro vite, la quieta esistenza degli York verrà completamente stravolta, e la stanza che credevano ormai di conoscere così bene si rivelerà essere molto più di quel che avessero immaginato".

Le riprese di Lightyears dovrebbero partire negli ultimi mesi del 2021. La serie è scritta da Holden Miller, anche produttore esecutivo assieme allo showrunner Daniel C. Connolly e ai registi Philip Martin e Juan José Campanella.

Lightyears è una co-produzione tra gli Amazon Studios e Legendary Television.