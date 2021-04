Lili Reinhart e le sue abitudini a 'letto': parla la collega di Riverdale Camila Mendes

La grande popolarità di uno show come Riverdale è dovuta anche, e soprattutto, al suo cast, ricco di attori bravi e con una fandom molto affezionata. Tra tutti, forse il volto più iconico dello show è quello di Lili Reinhart, che nella serie interpreta la determinata e forte Betty Cooper, personaggio di gran lunga più amato nel prodotto The CW.

Abbiamo visto insieme chi avrebbe dovuto interpretare originariamente Cole Sprouse in Riverdale, ma oggi ci vogliamo occupare proprio della Reinhart, e di una curiosità che ci è stata raccontata dalla sua collega di set, nonché migliore amica, Camila Mendes.

Abitudini strane

Durante il periodo di quarantena dovuto alla pandemia globale di COVID-19, le due ragazze - prima di iniziare a girare la quinta stagione di Riverdale - hanno passato molto tempo insieme, vivendo sotto lo stesso tetto, e ciò ha permesso alla Mendes di scoprire dei dettagli "nascosti" sulla sua grande amica.

Durante un'intervista con il magazine Us Weekly, Camila ha raccontato di come la Reinhart si registri mentre dorme, per scoprire la qualità del suo sonno:

"Lili fa davvero molti rumori mentre dorme. Parla nel sonno. Me l'ha rivelato perché ha scaricato un'applicazione nella quale puoi registrarti mentre dormi, e scoprire se dici qualcosa. Penso che riguardi di mpiù il fatto di scoprire per quanto tempo dormi e la qualità del tuo sonno della notte, ma l'app ti registra quando fai dei rumori".

La ragazza ha poi continuato:

"Lili ne ha riprodotte alcune [di quelle registrazioni, ndr.] per Madelaine [Petsch, Cheryl Blossom in Riverdale] e me, e stavamo morendo dal ridere. Lili borbotta davvero un sacco, ed è qualcosa che fino a questa stagione non sapevo minimamente".

Insomma, un'abitudine davvero particolare.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo alle coppie reali nate sul set di Riverdale.