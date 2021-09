Lili Reinhart ammalia tutti con un vestito appariscente, le foto da Instagram

La produzione di Riverdale 6 è ufficialmente iniziata ad inizio settembre e nei giorni scorsi Lili Reinhart ha trovato il tempo di partecipare al Met Gala, il celebre evento organizzato al Metropolitan Museum di New York che quest'anno ha deciso di esaltare la moda americana.

L'attrice si è presentata al gala benefico in un abitino rosa corto con un lungo strascico ricoperto di fiori che sicuramente non è passato inosservato. In molti infatti hanno apprezzato la scelta compiuta dalla giovane star di Riverdale che a differenze di molte alte colleghe presenti è risultata essere in tema con la serata.

Basti pensare al discusso abito di Kim Kardashian che ha fatto inorridire i molteplici spettatori dell'evento. La figlia del noto avvocato di OJ Simpson si è presentato con un avvolgente abito nero che ricopre l'intero corpo, senza lasciare scoperto nemmeno un centimetro di pelle, testa compresa.

Nei giorni scorsi abbiamo visto una provocante Lili Reinhart sulla copertina di ELLE, l'attrice sembra ormai sempre più consapevole del proprio corpo e appaiono alquanto lontani i primi anni di Riverdale in cui veste i panni di Betty Cooper. Forse la Reinhart è divetare più self-confident dopo aver pubblicamente annunciato di essere bisessuale nel giugno del 2020, subito dopo aver rotto con Cole Sprouse.