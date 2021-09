Lili Reinhart è bellissima nel provocante fotoset di Elle, ecco la copertina

Lili Reinhart è un'attrice statunitense, nota principalmente dal 2017 per il ruolo di Betty Cooper nella serie televisiva di successo Riverdale basata sui personaggi dei fumetti Archie Comics.

Lili Reinhart è un'attrice molto amata che ha alle spalle una lunga carriera di recitazione e doppiaggio. La sua fama le ha permesso di essere molto seguita anche sui social, soprattutto su Instagram dove cura un vivace account che sembra seguire un certo schema inconscio: ci sono foto di lei che si diverte nella natura o mentre coccola il suo piccolo cane Schnauzer e importanti servizi fotografici con fotografi di fama mondiale o riviste.

Nell'agosto 2020, quattro mesi dopo la quarantena obbligatoria che ha portato a una lunga pausa nella carriera dell'attrice, Reinhart ha fatto un viaggio in solitaria a Mount Shasta, nel nord della California, la famosa destinazione di fuga per la guarigione spirituale. Lì, ha scalato il vulcano e ha prontamente caricato scatti di paesaggi pittoreschi sul suo Instagram. Il viaggio le è servito come più di una semplice pausa di vacanza poiché aveva scelto appositamente il Monte Shasta nel tentativo di fare un ritiro di salute mentale.

In effetti, il 2020 è stato un anno piuttosto traumatico per la venticinquenne, dovendo affrontare lo stress dell'isolamento sociale, l'esperienza di pre-morte di Milo e una rottura amorosa alquanto dolorosa con il collega Cole Sprouse, l'interprete di Jughead Jones sempre in Riverdale. Adesso, però, l'attrice sembra essersi ripresa decidendo di dedicarsi maggiormente a se stessa e ai suoi numerosi progetti. Per mostrare questo grande ritorno, ha deciso di fare alcuni scatti con la nota rivista di glamour Elle e potete vederli sul profilo Instagram dell'attrice che vi mettiamo in calce all'articolo.

Per quanto riguarda Riverdale, Recentemente lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ha dichiarato che quelli attualmente in onda sono gli episodi di Riverdale migliori mai girati dalla produzione: "La cosa più bella è la voglia di far vedere ai fan questi episodi, sono tra i migliori che abbiamo fatto, sono alcuni dei nostri episodi più strani e daranno molte risposte a molte domande che i fan si sono fatti... voglio dire, sono davvero, davvero speciali. Quindi sono per lo più entusiasta di farli uscire e coinvolgere nuovamente gli spettatori. È passato troppo tempo".

Nell'ultimo epiosdio, il quattordicesimo, oltre alla questione di Cheryl, abbiamo visto anche Betty e Alice affrontare un camionista che potrebbe essere stato coinvolto nella scomparsa di Polly. Invece Jughead e Archie hanno dovuto affrontare eventi del loro immediato passato.