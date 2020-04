Lili Reinhart: chi è la talentuosa star di Riverdale

Al centro del dibattito tra i fan di Riverdale c'è in questi giorni la presunta fine della relazione tra Lili Reinhart e Cole Sprouse, protagonista anche di uno sfogo su Instagram. Al di là di questo, la carriera della giovane attrice sembra in ascesa, non solo in tv ma anche al cinema. Conosciamo quindi più da vicino la vita di Lili Reinhart.

A 24 anni, infatti, l'attrice si sta cimentando in strade diverse oltre a quella di Riverdale, con cui ha conquistato la fama nel ruolo di Betty Cooper. È infatti reduce da Le ragazze di Wall Street - Business Is Business, film diretto da Lorene Scafaria nel 2019. Nel film Lili Reinhart ha diviso il set con Jennifer Lopez, che ha conquistato una nomination ai Golden Globe come migliore attrice non protagonista.

La passione per la recitazione, coltivata fin da piccola, ha portato durante l'adolescenza Lili dalla nativa Cleveland, Ohio, a Los Angeles. In California ha iniziato a lavorare a produzioni del calibro di Law & Order e Surviving Jack, per poi approdare in Riverdale dove la sua carriera ha spiccato il volo.

Il debutto al cinema risale invece al 2012 con Not Waving but drowning, ma l'anno di svolta per la sua carriera è stato il 2019, in cui oltre a Le Ragazze di Wall Street è apparsa anche in Charlie's Angels di Elizabeth Banks.

Molto attiva anche sui social, Lili Reinhart ha un profilo Instagram in cui racconta per immagini la sua carriera e la sua vita privata, che conta più di 23 milioni di follower.

Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata alle immagini ufficiali del nuovo episodio di Riverdale, che andrà in onda su The CW il 29 aprile.