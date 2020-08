Lili Reinhart e Cole Sprouse stanno ancora insieme? Il punto sulle star di Riverdale

Ammettiamolo, Riverdale è riuscito ad appassionare i fan non solo per i misteri contenuti nella trama, ma anche per le voci riguardanti attori principali come KJ Apa, Lili Reinhart e Cole Sprouse: in particolare è stata la storia tra questi ultimi due a far discutere gli spettatori.

La notizia della rottura tra Lili Reinhart e Cole Sprouse è stata infatti un duro colpo, poiché la loro relazione sembrava perfetta, un modello a cui tendere per moltissimi teenagers sparsi per il mondo. Dopo i primi sospetti circa una loro separazione, le voci indicavano come in realtà i due stessero trascorrendo la quarantena insieme, ma ben presto si è affacciata una nuova verità: Sprouse è stato fotografato insieme all'amica Kaia Gerber.

Purtroppo gli appassionati spesso esagerano, soprattutto in un momento così delicato, in cui la vita sentimentale dei loro beniamini sembrava essere in crisi. Per questo Lili Reinhart si era scagliata contro gli haters sui social, con post poi rimossi, consigliando loro di utilizzare il tempo il una maniera più utile. Poco tempo dopo KJ e Cole Sprouse sono stati invitati ad una festa in piscina da Cara Delevingne, ma a quanto pare Lili era stata esclusa (forse a causa dell'imbarazzo che si sarebbe creato con l'attore?).

Alla fine è arrivata la conferma di PageSix: i due si sono effettivamente lasciati, anche se restano comunque in buoni rapporti, secondo le fonti. Da allora è iniziata la caccia all'avvenimento che potesse indicare un nuovo amore tra i due, e a questo proposito non è passato inosservato un like lasciato dall'attore ad una foto della collega, né una serie di ricordi postati sui social da Reinhart, legati a dei viaggi fatti con Cole Sprouse. Che ci sia un ritorno di fiamma all'orizzonte?



Purtroppo è presto per dirlo, ma sicuramente le due star torneranno a far discutere in futuro. Intanto sono apparsi alcuni rumor su un possibile legame tra KJ Apa e Madelain Petsch.