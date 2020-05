Lili Reinhart e Cole Sprouse si sono lasciati: addio alla coppia di Riverdale

Come successo già con i colleghi di Riverdale Camila Mendes e Charles Melton, anche un'altra coppia nata sul set dello show The CW sarebbe definitivamente scoppiata: si tratta di Lili Reinahart e Cole Sprouse, a.k.a. Betty e Jughead (#Bughead).

I rumor di una separazione per la coppia di giovani attori, in verità, non sono mancati nel corso dei tre anni della loro relazione, ma ultimamente sembravano farsi sempre più insistenti.

Solo poco tempo fa, durante una live chat su instagram, l'attore di Riverdale Skeet Ulrich (F.P. Jones) e la fidanzata, nel rispondere a una domanda sulla coppia formata anche nella realtà da Sprouse e Reinhart si erano espressi utilizzando il tempo passato ("Penso che fossero una coppia molto carina" e "Erano davvero una coppia molto carina"), che hanno alimentato le voci su una loro rottura.

Di recente, poi, si leggeva un po' ovunque come Cole avesse tradito Lili con la modella Kaia Gerber, spingendo entrambi gli attori a indirizzare le dicerie sui social: "Scegliete l'umanità, smettetela di fare i buffoni" scriveva Cole nel suo sfogo su Instagram; "Fate qualcosa di utile con il vostro tempo, siate persone migliori" ribadiva Lili in difesa del ragazzo.

Ora però, stando a quanto confermato in esclusiva a Page Six da una fonte a noi non nota, "Cole e Lili si sono lasciati prima della pandemia, e hanno trascorso la quarantena separatamente. Rimangono buoni amici".

Insomma, non è proprio il periodo giusto per i fan della coppia al di fuori ma anche all'interno della serie, stando a quanto anticipato dallo showrunner di Riverdale sui Barchie...