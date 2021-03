Lili Reinhart, ecco come ha ottenuto il ruolo di Betty in Riverdale

Continua l'avanzata di Riverdale, la cui quarta stagione ha fatto segnare incredibili record su Netflix Italia, rimanendo saldamente nelle prime posizioni delle serie più guardate per svariate settimane. Lo show ideato da Roberto Aguirre-sacasa, nel corso degli anni, ha saputo attirare una fanbase sempre più corposa anche grazie al suo cast.

Abbiamo visto insieme tutti i retroscena del mitico locale di Pop's di Riverdale, ma oggi proprio di una delle attrici protagoniste del prodotto originale The CW vogliamo parlare, ovvero della splendida interprete di Betty Cooper, vale a dire Lili Reinhart. Lo sapevate che il primo provino della Rainhart per partecipare a Riverdale fu… disastroso?

Partire con il piede sbagliato

Nel corso di un'intervista concessa al The Late Show di Stephen Colbert, la 24enne americana ha rivelato di come la produzione avesse scartato inizialmente la ragazza in quanto si era registrata in maniera amatoriale, da casa sua e senza la minima cura per la realizzazione.

Tuttavia, l'obiettivo della Reinhart era quello di proseguire nella sua carriera da attrice, ed era fortemente intenzionata a diventare la Betty Cooper della serie, uno dei leggendari personaggi che sono diventati famosissimi negli Stati Uniti nel corso dei decenni grazie ai fumetti Archie Comics. Una volta trasferitasi a Los Angeles, Lili si ripresentò agli autori e rifece il provino, ottenendo in questo caso la tanta agognata parte. Ciò dimostra la grande determinazione della ragazza, ma chissà cosa sarebbe successo se non ci avesse creduto così tanto…

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione della quarta stagione di Riverdale, la palla passa a voi: conoscevate questo particolare aneddoto riguardo al primo storico provino di Lili Reinhart per Riverdale? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!