Lili Reinhart: è il compleanno della star di Riverdale, ecco i festeggiamenti con il cast

È ormai ufficiale: i lavori per la prossima stagione di Riverdale sono iniziati nella "bolla" del set preparata da The CW. Le avventure misteriose di Archie Andrews e i suoi amici torneranno sugli schermi a gennaio del 2021. E l'inizio delle riprese è coinciso con un grande evento nella famiglia di Riverdale: il compleanno di Lili Reinhart.

L'attrice americana, infatti, nel corso della giornata del 13 settembre 2020 ha compiuto 24 anni e le migliori amiche e colleghe di set, Camila Mendes (che interpreta nella serie la fascinosa Veronica Lodge) e Madelaine Petsch (la "diabolica" Cheryl Blossom), non hanno perso l'occasione per festeggiare l'evento, dopo tanti mesi passati in quarantena.

E ad aprire le danze ci ha pensato proprio Cami, che non ha perso l'occasione per prendere in giro la sua amica/rivale di set, con un post-video sul suo profilo di Instagram molto divertente (lo trovate in calce alla notizia), nel quale la Reinhart appare, vestita a suo dire "con la giusta dose di imbarazzo":

"Tanti auguri al capitano dell'imbarazzo, protettrice della dignità, saggia regina del so-tutto-io quale è Lilithy Reinhart"

Madelaine, invece, condivide un video, sempre su Instagram, che vede le tre per le strade di Vancouver, in Canada, che saranno il set della prossima stagione di Riverdale, con la Mendes e la Petsch intente a cantare una versione "on the road" di Happy Birthday di Stevie Wonder. Esilarante e che sicuramente farà felici tutti i fan: di recente, Lili Reinhart aveva comunicato le sue emozioni contrastanti a tornare sul set di Riverdale, ma sembra che, riabbracciate le sue amiche, ogni tristezza per essersi separata dalla famiglia sia svanita, almeno per un giorno.

Per ultimo, anche lo showrunner del teen drama, Roberto Aguirre Sacasa, ha postato su Instagram per annunciare la reunion sul cast e fare i suoi auguri a Lili:

"Dopo quattordici giorni di quarantena 🇨🇦 e mesi di preparazione, la Stagione 5 di #Riverdale Season 5 inizia le riprese domani (il 14 settembre, ndr). Abbiamo passato la serata nella bolla, ricordando i vecchi tempi con queste belle persone e celebrando il ventiquattresimo compleanno di @lilireinhart 🎂 Come vola il tempo. Non vedo l'ora di ritrovare gli altri membri della gang questa settimana. Si comincia....🚀🔥👩‍👦‍👦👀🚢🌊🐍💋👠💍🕸🍔🧗🏻‍♂️🏆🎰🎲🚑🚧🎢☠️"

Nell'attesa del rientro degli altri attori sul set, tra cui K.J. Apa, aspettiamo anche novità importanti dalle riprese per il futuro della serie: dopo alcuni post su Twitter che anticipano grossi shock per Riverdale 5, i fan rimangono con il fiato sospeso per conoscere i destini dei loro personaggi preferiti.