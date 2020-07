Lili Reinhart, curve esplosive in un costume retrò per l'attrice di Riverdale

Lili Reinhart sa bene come sfruttare i social network per accrescere la propria notorietà e, tra qualche scandalo, degli scatti provocanti e tenere foto in compagnia del suo cagnolino, l'attrice di Riverdale riesce a tenere alta l'attenzione dei media sul suo conto.

Nelle scorse settimane era finita nelle bufera per aver pubblicato una sua foto nuda, per accrescere l'attenzione sulla condizione degli afroamericani e sulla morte di una giovane ragazza di colore. Le scuse di Lili Reinhart sono giunte rapidamente per quelle parole ritenute da molti inopportune e ora l'attrice torna a stupire i suoi follower con una nuova foto in costume.

L'interprete di Betty Cooper ha pubblicato su Instagram una nuova immagine di se, scattata dalla sua nipotina, in cui mette in mostra tutte le sue curve esplosive. Lili appare inginocchiata sulla sabbia in un costume intero nero ricoperto da fiore gialli dal gusto un po' retrò.

Lo scollo in bella mostra e i biondi capelli al vento, hanno fatto impazzire tutti i fan di Riverdale e non sono mancati di certo i complimenti. Gli occhiali incorniciano il volto ma, è evidente che Lili sia una bellezza acqua e sapone. La Reinhart ha parlato nei giorni scorsi proprio della sua beauty routine, ammettendo di sentirsi maggiormente a suo agio con un make up molto leggero e senza troppi fronzoli.