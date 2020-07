Lili Reinhart, le foto più belle della star di Riverdale

L'attrice di Riverdale è riuscita a conquistarsi il favore dei fan grazie alle sue doti attoriali, ma in effetti sembra avere una certa passione anche per la moda e per la fotografia.

Sui profili social posta spesso e volentieri foto che la ritraggono in momenti particolari, e non mancano riferimenti alla sua vita personale, alla sua storia con Cole Sprouse e alla serie che l'ha resa famosa. Nelle immagini che trovate di seguito la vediamo, ad esempio, in attesa di eseguire il provino per Riverdale, uno scatto davvero importante per la sua carriera nel mondo televisivo.

L'attrice si è poi concessa più di un tuffo nel mondo dei servizi fotografici e dell'alta moda, apparendo sempre molto elegante nelle copertine delle riviste più famose e sfoggiando diversi look che non hanno mancato di convincere i followers.

Nel suo profilo c'è spazio anche per il suo amico a quattro zampe, e spesso nelle foto Lili appare con in braccio il piccolo cagnolino.

Purtroppo non sempre i suoi scatti riescono a mettere tutti d'accordo, e in seguito ad una foto senza veli di Lili Reinhart è scoppiata una polemica che l'ha costretta a scusarsi. Nonostante tutto la star di Riverdale è sempre molto apprezzata, ma se pensate che la sua bellezza sia costruita a tavolino leggete ciò che ha da dire sul make up.