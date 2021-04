Lili Reinhart, quanto guadagna la star di Riverdale? Il cachet dell'attrice

Molto spesso, il successo di uno show televisivo è anche dettato da quanto il suo cast sappia imporsi come veri e propri fenomeni "pop" internazionali. È il caso sicuramente di Riverdale, in quanto i suoi attori principali sono tra le star più amate sul web, e più cliccate sui vari social network. Tra tutti, forse la più popolare è Lili Reinhart.

Abbiamo visto insieme quali siano le curiose "abitudini a letto" della star di Riverdale Lili Reinhart, ma oggi vogliamo vedere insieme quanto la giovane attrice guadagni per partecipare alla popolare serie distribuita negli Stati Uniti sul canale The CW, e quanto sia il suo patrimonio.

Voci infondate

Purtroppo, spesso la Reinhart negli ultimi anni è stata al centro di polemiche, alle quali ha sempre risposto in maniera decisa, ma elegante. Il suo cachet non è di certo rimasto escluso dalle discussioni che si sono create intorno alla 24enne.

Lili ha infatti rispedito al mittente svariate voci, poi dimostratesi infondate, che la star che interpreta Betty Cooper guadagnasse 300.000 dollari a episodio, scatenando una serie di discussioni sul web a riguardo. In realtà, stando a un report di Variety, la Reinhart guadagnerebbe intorno ai 40.000 dollari per episodio. Una cifra di certo consistente, ma che non si avvicina minimamente ai numeri che si erano diffusi in precedenza.

Inoltre, sempre un'altra polemica si era creata intorno al patrimonio. Svariati siti di informazione avevano diffuso la notizia che Lili avesse più di 2 milioni di dollari nel suo conto in banca. In realtà, StyleCaster ha rivelato come il patrimonio della giovane si attesti intorno a 1.3 milioni di dollari. Speriamo che presto la Reinhart possa mettersi alle spalle il lungo periodo di polemiche che l'hanno riguardata, e che possa concentrarsi sulla sua fiorente carriera da attrice.

