Lili Reinhart in intimo e calze a rete toglie il fiato ai suoi fan su Instagram

Una delle serie più in voga del momento è Riverdale, la quale - nonostante si sia presa una lunga pausa con la sua quinta stagione, che tornerà solo a luglio - rimane tra i prodotti più seguiti, in Italia e in America, rimanendo stabilmente uno dei prodotti di punta del network statunitense The CW, intenzionato a puntare sullo show ancora a lungo.

Un grande merito del successo della serie è quello di aver dalla sua un cast iconico, e formato da delle star in grado di diventare dei fenomeni dei social network, seguitissimi sulle loro pagine. Tra di essi, il primato di attrice con più popolarità, è quello della bella Lili Reinhart, interpete di Betty Cooper in Riverdale, sempre in prima pagina. Abbiamo visto insieme quanto guadagni Lili Reinhart per partecipare a Riverdale, ma oggi vogliamo tornare proprio sulla sua fama, mostrandovi uno splendido post pubblicato dall'attrice sul suo account Instagram.

Bellezza mozzafiato

Uno dei motivi per i quali la Reinhart ha così tanti fan è il suo essere una ragazza molto forte e determinata, ricca di sfaccettature, e che si è sempre battuta per delle questioni sociali molto rilevanti. Se a ciò ci aggiunge il fatto che la 24enne sia una bellezza da togliere il fiato, è impossibile non comprendere quanto la giovane sia uno dei volti più apprezzati di tutta Hollywood.

Per ricordarci, ancora una volta di più, la sua sensualità, Lili ha postato un meraviglioso scatto bollente, che la ritrae con un completo intimo e in calze a rete, che ha fatto sognare il suo fandom. La foto è in bianco e nero, e mostra la grande eleganza della Reinhart, oltre che il suo sex appeal. La didascalia del post (che trovate in calce alla notizia), recita:

"È un ammasso carino."

Speriamo che Lili continui a regalarci foto meravigliose come questa.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a come Lili Reinhart abbia ottenuto la parte di Betty Cooper in Riverdale.