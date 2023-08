Lili Reinhart non è pronta a dire addio a Riverdale: 'Piangevo ogni giorno'

Riverdale è sicuramente il teen drama che ha fatto sognare ed appassionare un'intera generazione e non solo nel corso degli ultimi anni. Ecco perché la sua conclusione che si fa man mano sempre più vicina fa capire l'importanza di una produzione di tale successo.

Ecco che a poche ore dall'ultimo episodio che andrà in onda della serie, basata sui personaggi di Archie Comics, e che ha raccontato nel tempo le vicende dei suoi protagonisti attraverso le avventure più assurde ed i salti temporali, Lili Reinhart afferma che si tratta di un dolore agrodolce.

L'interprete di Betty Cooper in Riverdale ha rivelato ad Entertainment Weekly il suo complesso stato d'animo in un momento difficile come questo, salutare per sempre una famiglia con cui ha vissuto e lavorato per così tanto tempo fino ad oggi, ecco le sue parole.

"A gennaio ho attraversato un periodo difficoltoso, piangevo spesso ed ero sconvolta praticamente tutti i giorni. Ma poi, come per tutto febbraio, ho iniziato a sentirmi meglio, ho attraversato momenti altalenanti, ogni spettacolo che dura così tanto prima o poi arriva a questo punto alla fine", ha detto l'attrice.

"Sarà incredibilmente triste, so bene che non mi capiterà più di far parte di uno show lungo sette stagioni".

E voi siete in ansia per il finale della serie? In attesa di sapere come si chiuderà tutto, vi ricordate la bufera in cui è piombata Riverdale? Oltretutto, sapevate che Cole Sprouse è protagonista di una commedia romantica?