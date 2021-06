Lili Reinhart, nuovo progetto per la star di Riverdale: produrrà film e serie tv Amazon

Mentre i fan attendono novità sulla stagione 5 di Riverdale, una delle star della serie, Lili Reinhart, ha appena firmato un accordo di collaborazione in esclusiva con Amazon. L'attrice svilupperà, con la sua casa di produzione Small Victory Productions, nuovi contenuti orientati verso il pubblico young adult.

L'accordo con Amazon arriva dopo il successo del film Chemical Hearts (titolo italiano I nostri cuori chimici), di cui Lili Reinhart è stata produttrice esecutiva, oltre che protagonista. Insieme all'attrice di Riverdale è coinvolta anche Catherine Hagedorn, vicepresidente senior della produzione per Small Victory.

"Dopo il successo dell'emozionante e commovente Chemical Hearts, siamo davvero entusiasti di continuare la nostra collaborazione con Lili Reinhart, e di darle il bentornato nella famiglia Amazon" ha dichiarato in una nota Jennifer Salke, boss di Amazon Studios. "Il carisma sullo schermo di Lili, così come la sua passione per la narrazione dinamica, porta una prospettiva fresca al genere young adult, e non vediamo l'ora che il nostro pubblico globale veda ciò che abbiamo in serbo."

Mentre è stato annunciato un importante ritorno in Riverdale 5, Lili Reinhart ha commentato con soddisfazione l'accordo, annunciando anche contenuti che celebrano la diversità e l'inclusività: "Ho avuto un'esperienza così fantastica producendo Chemical Hearts con Amazon e non vedo l'ora di espandere la nostra relazione. Small Victory Productions racconterà storie che esplorano le complessità della giovane età adulta: queer, diversificate e inclusive per tutti."