Lili Reinhart posta una foto per annunciare la fine di un progetto su Netflix

Lili Reinhart, protagonista di Riverdale, è al lavoro su un nuovo film targato Netflix. La giovane attrice non si ferma mai, e dopo aver esordito come produttrice per Amazon Prime Video, torna a vestire i panni della produttrice esecutiva anche per Netflix. La Reinhart ci ha dato alcune informazioni sull'andamento dei lavori con un post.

Su Instagram ha infatti pubblicato delle foto in cui appare felice insieme ai suoi compagni di viaggio nel progetto in fase di realizzazione per la piattaforma streaming, accompagnate da una didascalia che recita: "E' ufficialmente la fine delle riprese per Plus/Minus ❤️ queste bellissime persone significano tantissimo per me, una descrizione su Instagram non potrebbe mai far loro giustizia. Grazie @netflix per averci permesso di divertirci e per esserti fidata di me come protagonista e produttrice esecutiva. Non vedo l'ora che vediate ciò in cui abbiamo messo il nostro cuore questa estate."

Un progetto importantissimo per l'attrice di Riverdale, come traspare dalle sue parole. Oltre alla produzione, la Reinhart ci rivela che sarà anche protagonista di Plus/Minus, il nuovo film che arriverà presto sulla piattaforma. Secondo ciò che sappiamo a dirigere la pellicola dovrebbe essere Wanuri Kahiu, che per Netflix dirigerà anche The Thing About Jellyfish con Millie Bobby Brown.

Come vediamo anche dal post di Lili Reinhart, nel cast insieme a lei ci sono anche Danny Ramirez, Luke Wilson, Andrea Savage, Aisha Dae e David Corenswet.

Dopo la fine delle riprese il film è adesso in post-produzione. Dunque mancherebbe ancora un po' al suo arrivo, ma niente paura, perché nel frattempo possiamo ammirare Lili Reinhart in Riverdale 5 di cui è recentemente uscito il trailer.