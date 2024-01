Lili Reinhart rivela pubblicamente: 'Mi hanno diagnosticato l'alopecia'

Lili Reinhart ha raccontato che le è stata recentemente diagnosticata l'alopecia. Nella giornata di lunedì, la star di Riverdale ha postato su TikTok un video in cui si sottopone alla Red Light Therapy e ha scritto: "Mi è stata appena diagnosticata l'alopecia nel bel mezzo di un grave episodio depressivo", senza svelare altri dettagli.

Reinhart non ha fornito molti dettagli sulla diagnosi. Secondo il National Institute of Health, l'alopecia si verifica quando "il sistema immunitario attacca i follicoli piliferi e causa la caduta dei capelli". In genere colpisce la testa e il viso, ma può causare la perdita di peli in qualsiasi parte del corpo.

La causa della patologia è sconosciuta e colpisce ben 6,7 milioni di persone solo negli Stati Uniti, come riporta la National Alopecia Areata Foundation. Nel filmato condiviso sui social media, si vede la Reinhart recitare in sincro l'audio di un uomo che dice: "Sono spinta oltre i limiti di ciò che una persona dovrebbe sopportare".

L'attrice di Look Both Ways ha anche aggiunto come didascalia al post: "La Red Light Therapy è la mia nuova migliore amica #alopecia #salute mentale". Sebbene il National Institute of Health affermi che non esiste una cura per l'alopecia, la terapia che utilizza questa particolare luce rossa è un trattamento che dovrebbe aiutare a stimolare la crescita dei capelli.

In passato la Reinhart ha parlato pubblicamente delle sue battaglie personali con la depressione e l'ansia. Nel 2020, in un'intervista ha dichiarato che la sua carriera e la sua salute mentale hanno avuto alti e bassi e ha ricordato che a un certo punto si è sentita come in un "tunnel buio [che] senza fine".

Ma l'attrice ha ammesso anche di aver cercato di affrontare il suo dolore e le sue difficoltà "a testa alta", piuttosto che riempire un "vuoto" con fattori esterni. "Ho visto molte persone che, quando si tratta di dolore, lutto e rotture, cercano di riempire quel vuoto con il sesso, con la coca, con il cibo, con l'alcol, [ma] il vuoto rimane lì", aveva detto all'epoca. "Io ho preso la strada meno battuta e ho affrontato i miei problemi. Ho dovuto affrontare il mio dolore di petto".

Lo scorso anno, Reinhart ha detto addio a Riverdale, che si è conclusa dopo sette stagioni e 137 episodi su The CW.