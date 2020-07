Lili Reinhart: ecco la routine di bellezza della star di Riverdale dopo lo scandalo social

Dopo lo scandalo che ha coinvolto Lili Reinhart, l'attrice di Riverdale torna alla ribalta con un nuova intervista in cui svela la sua beauty routine e racconta come poter apparire al meglio, rimanendo comunque estremamente naturali.

L'interprete di Betty Cooper ha infatti svelato alla rivista Marieclaire tutti i suoi segreti di bellezza, e di come sia anche riuscita a superare una brutta acne.

"In generale, preferisco un trucco naturale. Mi piace fare in modo che la mia pelle si noti attraverso il make-up, proprio così com'è. Mi piace mostrare la verità e magari anche qualche imperfezione così come molte altre ragazze su instagram. Penso che sia così bello e veramente molto coraggioso. Sostengo l'idea di mostrare la pelle naturale, le cicatrici e tutto il resto. Con il tempo ho imparato ad accettare i vari brufoli, molto spesso dipendono solo dall'età. Ho capito che non dovevo vergognarmene".

Poi ha aggiunto: "Non uso molto il fondotinta, per cui il correttore è un mio punto fermo. Deve essere leggero e molto idratante. Durante la quarantena sono stata senza trucco, ho lasciato respirare molto la mia pelle, ed è notevolmente migliorata".

L'attrice ha poi raccontato del danno che si è autoprocurata alle sopracciglia: "Vorrei non aver utilizzato la pinzetta sulla parte superiore delle sopracciglia, è sempre meglio lasciarle crescere, anche se più folte".

Intanto ricordiamo che Lili Reinhart di Riverdale si è prontamente scusata per quanto successo sui social. Gli utenti di Instagram l'avranno perdonata?