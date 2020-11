Lili Reinhart: la star di Riverdale condivide il proprio numero con i fan!

Ha creato molta curiosità intorno a sé la quinta stagione di Riverdale: in parte perché nel prossimo ciclo di episodi vedremo un interessante salto temporale di ben 7 anni (cosa che non succede spesso nelle serie televisive), e in parte perché gli attori protagonisti negli ultimi mesi sono diventati tra i volti più noti del cinema e della TV.

E se in parte è avvenuto, come nel caso di KJ Apa per la sua apparizione nel prossimo film di Michael Bay Songbird, dall'altro, una delle star più chiacchierate degli ultimi mesi è stata la bellissima attrice Lili Reinhart, interprete della coraggiosa e sagace Elizabeth "Betty" Cooper, in grado di far parlare di sé per la sua caparbietà nel lottare a difesa di importanti cause sociali, e per il talento dimostrato in diversi casi artistici, come testimonia lo splendido libro di poesie scritto da Lili Reinhart, nel quale all'interno possiamo trovare un commovente tributo al "padre" artistico della ragazza, Luke Perry.

E mentre proprio Lili Reinhart ha parlato del destino di Betty in Riverdale 5, il suo account di Instagram è diventato rapidamente di grande interesse, sia per alcune belle foto, come per esempio lo scatto che la ritrae insieme ad altre due protagoniste di Riverdale nei panni delle mitiche Superchicche, ma anche per un'iniziativa... particolare.

La Reinhart, infatti, con un post sul suo account Instagram (che potrete trovare in calce alla notizia) ha annunciato di aver creato un particolare numero di telefono, con cui poter parlare e messaggiare con i propri fan. Nel video, l'attrice racconta che:

"Ho pensato che sarebbe stato bello per me poter creare una community che potesse rimanere in contatto con me, e che fosse interessata a sentire ciò che mi passa per la testa in ogni momento."

Un'iniziativa di certo gradita, soprattutto considerando che spesso l'attrice americana ha parlato di depressione, e di come la vicinanza di alcune persone l'abbia aiutata a venirne fuori. In un periodo non facile, come quello dovuto alla pandemia globale di COVID-19, siamo certi che a più di un fan farà piacere riuscire a parlare con la 24enne.

La didascalia del post su Instagram recita:

"310-356-9288 🌸 un enorme grazie a tutti i fan che mi hanno dato così gioia e amore nel corso degli anni. Inivatemi un messaggio 📱 (solo numeri STATUNITENSI e CANADESI al momento)".

In attesa di scoprire se prima o poi sarà possibile anche per noi italiani parlare con la bella Lili, la palla passa a voi: siete contenti dell'iniziativa di Lili Reinhart? Vorreste parlare con la Betty Cooper di Riverdale? Fatecelo sapere con un commento, come sempre, nello spazio dedicato!