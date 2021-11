Lili Reinhart, la star di Riverdale furiosa con i fan: 'Smettetela di buttare m***a'

Riverdale ha raggiunto i 100 episodi, e per celebrare questo importante traguardo, Lili Reinhart ha condiviso un ironico video su Tik Tok in compagnia dei suoi colleghi Camila Mendes e Drew Van Tanner. Tra i molti commenti però, non sono mancate le spietate critiche e così, l'attrice ha deciso di rispondere a tono ai detrattori più incalliti.

"Come è possibile che uno show come questo sia arrivato alle 100 puntate e altri show più meritevoli siano stati cancellati? Ho perso la fiducia nell'umanità" scrive un utente, mentre un altro dice: "Ho smesso di guardare Riverdale da quando i protagonisti sono diventati adulti".

Lili Reinhart, stufa dei continui attacchi, ha deciso di rispondere per le rime a tutti questi hater, precisando che non sono obbligati in alcun modo a vedere la serie: "Potete tutti quanti smetterla di buttare mer*** sul nostro show nei MIEI commenti? Andate da qualche altra parte con tutto questo odio. Oppure smettetela di guardare questo fott**** show".

Di recente tra l'altro, è stato annunciato un crossover tra Riverdale e Sabrina che permetterà alla strega di Greendale di ritornare a pieno titolo nell'Archieverse dopo la cancellazione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina. I fan per il momento sembrano piuttosto interdetti da questa decisione. Staremo a vedere come andranno le cose.