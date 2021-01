Lili Reinhart, la star di Riverdale è 'hot' negli ultimi scatti del 2020

Il periodo è d'oro per Lili Reinhart. La star della popolare serie teen Riverdale è da diverso tempo sulla cresta dell'onda; la ragazza, 24 anni lo scorso 13 settembre, si è dimostrata un'ottima attrice, oltre che nei panni della brillante Betty Cooper, nel film I nostri cuori chimici uscito di recente su Amazon Prime Video.

Mentre Riverdale si prepara a tornare con la sua quinta stagione, la Reinhart si è dedicata a diversi progetti paralleli: Lili Reinhart ha scritto un libro di poesie con una dedica particolare al Luke Perry di Riverdale, tragicamente scomparso il 4 marzo 2019. Ma non solo. La ragazza è anche molto attiva sui social network, e in particolare su Instagram, dove possiamo spesso ammirare alcuni suoi splendidi scatti. La carriera da modella, infatti, è solo un'altra delle sue occupazioni, avendo spesso posato per copertine di magazine o in varie pubblicità.

La popolarità

È innegabile che Riverdale abbia dato molto alla Reinhart, avendola resa uno dei volti più amati dai ragazzi di tutto il globo per la sua interpretazione di Betty Cooper. Ma è anche vero che la fama non giunge da sola. Lili si è spesso prodigata a diventare testimonial di alcune campagne sociali importanti. Dopo il suo coming out, ha deciso di diventare volto di numerose iniziative dedicate alla comunità LGBTQI+. Attendiamo con impazienza di scoprire i suoi prossimi progetti, ma nel frattempo vedremo cosa avrà in serbo il destino per Betty in Riverdale 5, dopo aver visto le splendide immagini premiere dedicate ai protagonisti della quinta stagione di Riverdale.

Gli splendidi scatti

Come abbiamo sopra menzionato, l'attrice cura molto il proprio profilo Instagram, uno dei più seguiti negli ultimi anni. Abbiamo visto come Lili Reinhart di Riverdale abbia deciso di condividere su Instagram un numero di telefono per parlare con i propri fan, ma è spesso tramite gli scatti pubblicati che ottiene una grande popolarità. I più recenti, che sono anche gli ultimi datati 2020, ci mostrano una meravigliosa Lili vestita e truccata alla perfezione (potrete trovare le foto in calce alla notizia). Non c'è che dire: un modo per chiudere il 2020 alla grande.

La quinta stagione di Riverdale inizierà a partire dal 20 gennaio negli Stati Uniti: qui potrete trovare un nostro focus su che cosa sia successo a Jughead Jones in Riverdale 4.