Lili Reinhart, la star di Riverdale nuda sui social, ma scoppia la polemica

Lili Reinhart è sempre molto sensibile alle tematiche sociali, e dopo aver invitato una attivista sul set di Riverdale, ha voluto postare una foto provocatoria senza veli, che però non ha sortito l'effetto desiderato...

Sebbene lo scatto sia stato cancellato in un secondo momento, alcuni profili Instagram hanno fatto in tempo a condividere il contenuto. Nell'immagine l'attrice è ritratta in una posa provocante mentre è seduta sulla spiaggia, ma ad aver stupito è stata la didascalia da lei aggiunta:

"Ora che le mie tette hanno catturato la vostra attenzione, sappiate che gli assassini di Breonna Taylor non sono ancora stati arrestati. Chiedete giustizia".

Sebbene inizialmente il caso di Breonna Taylor non abbia ottenuto particolare attenzione dai media, successivamente all'omicidio di George Floyd i sostenitori del Black Lives Matter sono tornati a chiedere giustizia anche per la ragazza, uccisa da un gruppo di poliziotti che aveva fatto irruzione a casa sua.

I followers di Reinhart hanno subito fatto notare come attirare l'attenzione su di un fatto drammatico usando il proprio corpo sia stato indelicato da parte dell'attrice, che d'altronde ha provato proprio a denunciare il fatto che le persone siano molto più concentrate sull'aspetto fisico delle modelle e dei modelli piuttosto che sulle ingiustizie sociali. Fatto sta che il post è stato rimosso, probabilmente a causa del polverone sollevato.

Lili Reinhart ha fatto coming out e ha dichiarato di voler dare supporto anche ai movimenti LGBTQ+.