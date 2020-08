Lili Reinhart, la star di Riverdale parla della depressione: 'Mi sentivo morire'

Dopo aver parlato dei momenti difficili passati durante il lockdown, la star di Riverdale Lili Reinhart ha deciso di esporsi in una lunga intervista dove ha raccontato della sua recente battaglia contro la depressione.

"Non sono la stessa persona di quattro mesi fa" ha spiegato l'attrice a Refinery29. "Non riuscivo a vedere la luce. Mi sentivo come se stessi morendo. È stato fottutamente difficile, e non c'è altro modo per superarlo se non passarci attraverso. Quando si parla di angoscia, dolore e rotture, ho visto molte persone che cercano di riempire quel vuoto con il sesso, con la coca cola, con il cibo o con l'alcol, ma il vuoto è sempre lì con loro."

"Ho preso la strada meno battuta e affrontato il mio problema. Ho dovuto affrontare il mio dolore a testa alta" ha aggiunto la Reinhart.

Poche ore dopo l'uscita dell'intervista, l'attrice ha chiarito sui social che la situazione non ha niente a che vedere con la sua relazione con Cole Sprouse: "Le citazioni della mia recente intervista non riguardo una "rottura". Riguardano la depressione che ho vissuto in questi ultimi mesi. Sono stanca delle persone che prendono le mie parole fuori contesto e le mettono insieme per creare una propria storia clickbait. Non parlerei mai così apertamente di qualcosa di così personale come una rottura. Stavo parlando della mia depressione."

Intanto, la quinta stagione di Riverdale è entrata in pre-produzione.