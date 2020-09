Lili Reinhart: la star di Riverdale ricorda Luke Perry nel suo nuovo libro

È un periodo pieno di impegni e soddisfazioni per Lili Reinhart: dopo l'annuncio dell'inizio delle riprese della quinta stagione di Riverdale, la giovane attrice non si ferma, e il 29 settembre uscirà il suo primo libro di poesie, intitolato Swimming Lessons (Lezioni di nuoto), che ci permetterà di conoscere meglio la personalità della ragazza.

Il libro infatti si configura come un racconto personale, nel quale l'attrice ha avuto modo di parlare di sé stessa, delle sue ansie, delle sue paure e ha rivelato molti dei suoi sentimenti più intimi. Durante un'intervista a L'Officiel, la Reinhart racconta:

"Ho iniziato a leggere poesie per sentirmi meglio, e cercare di scacciare la sensazione di solitudine; spero che le persone che leggeranno il mio libro riusciranno a sentirsi meno soli e capiscano che al mondo esiste qualcuno che prova i loro stessi sentimenti."

Inoltre, riguardo alla alla relazione ormai conclusa tra Lili e il collega Cole Sprouse, l'attrice si è così espressa: "ho sempre mantenuto le questioni personali private, e quindi sembra strano che io pubblichi un libro che parla d'amore. [...] qualcuno potrebbe pensare, 'finalmente sapremo qualche dettaglio succoso della sua vita amorosa', ma non succederà. Però chi leggerà il libro potrà scoprire quanto io profondamente abbia amato (Cole Sprouse, ndr) e quanto abbia perso, ma non parlerò della relazione che ho avuto."

Nel libro, per cui ancora non è prevista una traduzione in italiano, sarà presente anche un emozionante tributo sotto forma di poesia a Luke Perry, suo ex collega sul set di Riverdale, scomparso il 4 marzo 2019, al quale la Reinhart era molto legata.

Su Instagram, l'attrice ha pubblicato un post (che troverete in calce alla notizia) dedicato al lancio del libro, che avverrà con un evento digitale, la cui partecipazione è legata all'acquisto di biglietti, nel quale la Reinhart avrà una conversazione con la poetessa Lang Leav. Il post recita:

"Il link per prenotare i biglietti si trova nella mia bio 🌟"

Il libro Swimming Lessons è in uscita il 29 settembre in tutte le librerie digitali, Amazon Italia incluso.