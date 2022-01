Lili Reinhart, la star di Riverdale rivela: 'Ho difficoltà ad accettare il mio corpo'

Lili Reinhart è tra le giovani star più in vista del momento ma a quanto pare, la protagonista di Riverdale ha serie difficoltà ad accettare il proprio corpo, soprattutto per via dei canoni distorti che impone il mondo dello show biz.

Attraverso le proprie Instagram Stories l'attrice ha voluto aprirsi con i suoi followers, rivelando di essere spesso insicura in merito al proprio aspetto fisico e di voler imparare ad accettarsi per quello che è. Questo però non sempre le risulta facile.

"Negli ultimi mesi ho lottato con pensieri ossessivi in merito al mio corpo e al mio peso e questa cosa si è fatta piuttosto grave nell'ultima settimana. Non pensavo che essere in questo settore, così intento ad analizzare centimetro per centimetro il corpo delle donne, potesse riuscire a minare l'accettazione e la positività che provo per il mio stesso corpo ma è così. In questo periodo ho difficoltà ad accettare il mio corpo".

Sebbene Lili Reinhart abbia ammaliata tutti al Met Gala, negli ultimi mesi l'attrice ha dovuto affrontare una fase di complessa autoanalisi.

"Vorrei non essere cresciuta in un'epoca come questa in cui i media osannano una sola taglia per le donne. Il mio corpo mi ha portata attraverso questi 25 anni di vita. Tutte le mie cicatrici, lacrime, traumi...Vorrei riuscire a poterlo amare di più, anche se ormai non è più come quando avevo meno di 20 anni".

Insomma, la star di Riverdale ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza a quelle donne vere, che non si sentono assolutamente rappresentate da quei canoni di bellezza stereotipata che i media impongono.