Lili Reinhart, la star di Riverdale stufa: 'non ne posso più dell'atteggiamento dei fan'

È una delle attrici più al centro delle attenzioni di media e fan, e molte polemiche si sono sollevate negli ultimi tempi per le sue dichiarazioni. Nel frattempo, Lili Reinhart sta per pubblicare il suo primo libro, e la sua carriera continua a procedere brillantemente, con le riprese di Riverdale 5 iniziate, come dichiarato dalla stessa Lili.

Inoltre, il suo lavoro di modella le ha permesso negli ultimi mesi di posare su diversi importanti set, come quello di Time: Singapore, dove la 24enne ha avuto la possibilità di parlare di alcune delle sue esperienze recenti, lavorative e non, e di potersi sfogare per alcuni commenti poco graditi alla Reinhart.

Riguardo al suo ultimo film, I nostri cuori chimici, l'attrice ha dichiarato:

"Il film (Chemical Hearts il titolo originale, ndr) è una meravigliosa storia d'amore tra giovani, e di tutto il dolore che si può provare da teenager, un dolore che sento davvero familiare. Era un tipo di storia che sentivo il bisogno di veder raccontata: una storia che non riguarda coccole e zucchero, una che non avesse un lieto fine."

Inoltre, insieme agli scatti dal set, pubblicati dalla Reinhart su Instagram (potete trovare il post in calce alla notizia), l'attrice interprete di Betty Cooper ha potuto rispondere a tutto l'interesse che si è generato intorno alla sua vita privata negli ultimi mesi:

"La gente continua a sentire il bisogno di commentare riguardo alle cose che succedono nella mia vita che non mi è più permesso essere timida. È una cosa inopportuna, ma è inevitabile, facendo parte del mondo 'pubblico', e non ciò non mi impedirà di esprimermi artisticamente come voglio."

Il post su Instagram, nel quale l'attrice mostra due splendide foto, comprende una simpatica didascalia della Reinhart, con un riferimento al film L'altra donna del re, con Scarlett Johansson:

"L'altra ~altra~ Bolena".

Il libro di Lili Reinhart Swimming Lessons uscirà il 29 settembre: in Italia sarà disponibile presso alcuni rivenditori digitali, tra cui Amazon.