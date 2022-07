Sono Lillo: Lillo farà i conti col successo di Posaman nella nuova serie di Prime Video!

La saga di LOL continua anche in solitaria per Lillo Petrolo, dato che dopo l'annuncio dello speciale natalizio di LOL la piattaforma di streaming on demand ha svelato anche la curiosa nuova serie tv originale Sono Lillo.

Nella serie, presentata oggi all'evento Prime Video Presents insieme a tante novità in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand, una versione romanzata di Lillo dovrà vedersela col successo ottenuto grazie a LOL e Posaman: nella storia, infatti, Lillo, da quando ha creato il personaggio di Posaman, si è ritrovato al centro di una fama immediata e inaspettata e ora tutti lo vogliono. Non potrebbe andare meglio all'apparenza, ma come si dice non è tutto oro quel che luccica, e infatti sua moglie Marzia, dopo lunghi anni di matrimonio, decide di lasciarlo. Il motivo? Proprio Posaman! O meglio, il fatto che Lillo si sia talmente immedesimato nel personaggio da non prendersi mai sul serio. Deciso a riconquistare Marzia, Lillo si imbarcherà in un'avventura piena di situazioni grottesche e surreali nella quale troverà la cosa più importante di tutte: se stesso.

Assieme a Lillo, nel cast troviamo anche Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Corrado e Caterina Guzzanti, Cristiano Caccamo, e Maccio Capatonda.

Sono Lillo è prodotto da Lucky Red, diretto da Eros Puglielli e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2023.