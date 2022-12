Lily Collins, le 5 migliori performance di sempre dell'attrice di Emily in Paris

Con la serie Netflix Emily in Paris rinnovata per altre due stagioni, il successo di Lily Collins cresce a dismisura. Ma oltre alla sua performance nella serie, l'attrice ha regalato al pubblico dei ruoli sensazionali: eccovene 5 che spiccano tra tutti.

1) To The Bone (2017): qui Lily interpreta un ruolo piuttosto difficile, una vera e propria sfida sia a livello mentale che fisico: Ellen è una ventenne che soffre di anoressia da tempo, con ripetuti tentativi di progresso senza successo. Il suo incontro con il Dr. William Beckham, interpretato dall'iconico Keanu Reeves, le farà realizzare l'urgenza di una risoluzione drastica, in assenza della quale le ripercussioni sarebbero estremamente gravi, se non mortali. Lily Collins ha saputo interpretare con profondità ed estrema serietà un argomento delicato come l'anoressia: una grande responsabilità per l'attrice, che ha dato una grandissima prova del suo talento.

2) I Miserabili (Les Misérables) (2018): qui l'attrice è Fantine, una giovane sarta e madre di Cosette. La Collins interpreta un personaggio dalle mille disavventure e difficoltà, dopo l'incontro con Felix Tholomyès, che l'abbandona.

3) Ted Bundy - Fascino Criminale (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile) (2019): nel film Lily Collins interpreta la moglie del famoso criminale Ted Bundy, e l'intera storia è raccontata dal suo punto di vista: dal rifiuto di accettare la mostruosità dell'uomo che ama, alla piena e amara realizzazione.

4) Mank (2020): regia di David Fincher, vede come protagonisti Gary Oldman (nei panni di Herman J. Mankiewicz), Amanda Seyfried e Lily Collins, tra i numerosi nomi. Il film segue le vicende di uno scrittore alcolizzato nel bel mezzo di un periodo storico difficile (Grande Depressione, Seconda Guerra Mondiale). Lily Collins interpreta Rita Alexander, l'amante di Orson Welles (Tom Burke). Un personaggio fondamentale che aiuterà il regista ad attraversare le sue difficoltà.

5) Windfall (2022): Jason Segel, Jesse Plemons e Lily Collins, questo è il trio protagonista del film di Charlie McDowell. La storia segue un uomo (Jason Segel, recentemente protagonista di Shrinking con Harrison Ford) che fa irruzione in una casa-vacanza di un importante CEO (Jesse Plemons), sicuro della loro assenza. Tale previsione si rivela non propriamente corretta quando Jesse e la moglie (Lily) tornano a casa improvvisamente.