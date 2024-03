Lily Collins compie 34 anni: 'Sono stata a lungo anoressica'

Figlia d'arte sicuramente, ma per Lily Collins la vita non è stata tutta rose e fiori: la star di Emily in Paris ha parlato più volte apertamente del suo passato di anoressica e delle difficoltà incontrate nel suo percorso di accettazione e di guarigione passato anche per il ruolo accettato in un film.

Recentemente apparsa con il suo nuovo look per Emily in Paris 4, l'attrice che oggi compie 34 anni parlò senza filtri dei suoi trascorsi un po' di tempo: "Sono stata a lungo anoressica e ci è voluto molto per accettarlo. [...] Molte giovani donne ne soffrono e non deve esserci vergogna nel trattare questi argomenti. Il film invita a non rinnegare il passato e a capire che i disturbi di cui si soffre non definiscono chi sei, ma riguardano solo le esperienze che hai fatto" furono le sue parole in occasione della presentazione del film Netflix Fino all'Osso.

"Ammiro molto le persone che sono aperte e oneste. Non mi vergogno del mio passato: prima pensavo di dover tenere segreto il mio problema, ma più mi sono aperta, più poi sono stata in grado di essere davvero me stessa" proseguì l'attrice. La buona notizia, naturalmente, è che il peggio sembrerebbe ormai essere da tempo alle spalle.

Su The 100 Serie Compl.Stg.1-7 (Box 24 Dv) è uno dei più venduti di oggi.