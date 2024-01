Lily Collins è di nuovo Emily in Paris per lo spot delle Olimpiadi 2024

Se Emily Cooper di Lily Collins dovesse immaginare il completo sportivo di un atleta sarebbe dorato e lucido, simile alla tuta di un supereroe: ce lo svela l'attrice stessa in un nuovo spot pubblicitario della NBC Sports dedicato alle Olimpiadi parigine del 2024!

In occasione della 33esima edizione delle Olimpiadi, la rete trasmetterà i giochi sportivi e quale testimonial migliore che rappresentasse una perfetta ambasciatrice tra gli Stati Uniti e la Francia se non Emily Cooper protagonista della serie Netflix di successo Emily in Paris?

Nella clip (che trovate in calce all'articolo) Lily Collins si trova dinanzi a un'altra sfida: la brand Manager sta proponendo ai dirigenti della NBC di far indossare al velocista statunitense Noah Lyles un'uniforme dorata creata da Pierre Caudault, il designer immaginario della serie TV. Ma non è l'unico riferimento allo show: dopo aver immaginato la vittoria di Lyles ( proprio grazie al suo completo) Emily apre una bottiglia di champagne Champere Champagne!

Dopo questo breve ritorno nei panni di Emily Cooper, quale sarà il futuro della serie Netflix? Il successo della serie TV ne ha decretato il rinnovo per una quarta stagione. Così se gli scioperi non hanno risparmiato neanche la produzione del colosso dello streaming, dopo un periodo decisamente buio siamo in dirittura d'arrivo. Le riprese della quarta stagione dello show con Lily Collins inizieranno proprio a gennaio 2024 e ci sarà una grande novità: Emily in Paris si sposta a Roma! Nell'attesa potete recuperare la nostra recensione di Emily in Paris 3.