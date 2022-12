Lily Collins: 'I fan mi chiamano Emily a causa di Emily in Paris, per me è un complimento'

Dopo il successo planetario di Emily in Paris, l'attrice protagonista dello show Netflix Lily Collins ha ammesso che parecchi fan adesso quando la incontrano casualmente per la strada si rivolgono a lei chiamandola col nome del personaggio, appunto Emily. Tuttavia, l'attrice ha ammesso di apprezzare molto la cosa e di considerarla un complimento.

Durante un'intervista per Porter, parlando del fatto che i fan la chiamano spesso Emily, Lily Collins ha insistito sul fatto che non le dispiace affatto. "Mi chiamano sempre Emily. Ora rispondo a entrambi (Lily ed Emily). Lo prendo come un complimento", ha dichiarato l'attrice, prima di discutere dell'ottimismo che caratterizza il personaggio. "È una persona ottimista e orientata alle soluzioni, e interpretare una persona come Emily può darmi una spinta quando non so nemmeno di averne bisogno. Solo per essere in grado di sentire un senso di positività; questo è ciò che Emily fa per me".

Collins ha anche ammesso di adorare quando alcuni spettatori della serie la contattano per dirle che sono rimasti ispirati dall'eclettico guardaroba di Emily. "È molto divertente e accattivante, e così bizzarro e dolce, vedere le persone, in visita in città, vestirsi come il personaggio e scattare foto", ha continuato la star. "Le persone sono venute da me e mi hanno detto: 'Ho preparato la mia borsa in base a quello che avrebbe indossato Emily'. Se mi avessero visto nel personaggio, sarebbe stato molto strano".

Esattamente un anno fa usciva la terza stagione di Emily in Paris dove l'americana Emily Cooper dopo essersi trasferita nella Ville Lumière ed essersi quasi totalmente ambientata in quella che è sempre stata la città dei suoi sogni ha avuto delle scelte estremamente complesse da compiere. Ha dovuto capire se affidare la sua lealtà a Madeline (Kate Walsh) dell'agenzia Savoir o se concederla alla nuova agenzia di Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), ma pur di non prendere una definitiva decisione, Emily ha inizialmente scelto di fare il doppio-gioco.

Emily in Paris è stata rinnovata per due stagioni e siamo certi dunque che la terza non sarà l'ultima. Cosa vi aspettate dai prossimi episodi? Ditecelo nei commenti.