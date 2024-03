Lily Gladstone, le prime foto nella nuova serie TV dopo gli Oscar 2024

Dopo Killers of the Flower Moon, Lily Gladstone passa da essere vittima di un crimine a investigare su un misterioso omicidio nelle nuove immagini di Under the Bridge, serie poliziesca targata Hulu.

Gladstone interpreterà il ruolo dell'agente di polizia Cam Bentland impegnata a risolvere la misteriosa sparizione e la successiva brutale uccisione della 14enne Reena Virk (Vritika Gupta). Under the Bridge è il titolo del nuovo show in arrivo su Hulu tratto dall'omonimo libro di Rebecca Godfrey. Proprio quest'ultima si ritrova invischiata nel caso e si occuperà di aiutare il personaggio di Gladstone nelle investigazioni che porteranno alla luce una serie di orribili verità. Tratta da una terribile storia vera, la mini serie debutterà su Hulu il prossimo 17 aprile, mentre si attende una data di uscita ufficiale in Italia su Disney+.

Per la star di Killers of the Flower Moon si tratta di consolidare la propria posizione in ruoli drammatici: sarà infatti un personaggio decisivo all'interno della miniserie il cui focus sarà portare alla luce i risvolti più drammatici del bullismo.

Il futuro di Lily Gladstone, ancora delusa della mancata vittoria all'Oscar come miglior attrice, sembra più prospero che mai a Hollywood: Gladstone prenderà parte allo scifi The Memory Police e Jazzy, dove l'attrice riprenderà la collaborazione con Morrisa Maltz dopo The Unknow Country, uno dei film imperdibili di Lily Gladstone.

