Lily James andò in crisi per Pam & Tommy: 'Mai stata così nervosa'

Dopo aver scoperto qual è la storia vera dietro Pam & Tommy, a svelare nuovi dettagli sulla serie Disney+ è Lily James: l'attrice, infatti, ha ricordato il suo enorme nervosismo sul set, al punto che pensava non ce l'avrebbe mai fatta.

"Ero Pam in tutto e per tutto" ha dichiarato James. "Non mi sono mai sentita tanto nervosa per un progetto, ma al tempo stesso ero euforica. Voglio continuare a spingermi oltre e superare sfide sempre più grandi".

Altrettanto problematico è stato l'utilizzo delle parrucche, senza contare il trucco (il processo è durato più di quattro ore). Così ha continuato l'attrice: "Ultimamente, ho sperimentato tantissimo con le parrucche. Ne ho provate moltissime: essere biondi aveva un che di diverso, non saprei dire cosa... Ricordo questa sensazione dai tempi di Cenerentola!".

Per chi non conoscesse Pam & Tommy, si tratta di una serie TV incentrata sulle star Pamela Anderson e Tommy Lee. I primi tre episodi hanno debuttato su Disney+ il 2 febbraio 2022, mentre la storia si è conclusa il 9 marzo dello stesso anno.

Le vicende, ambientate sul finire degli anni '90, sono incentrate intorno a un video intimo, il quale, contenente la prima notte di nozze di Anderson e Lee, getta scandalo tra gli utenti. Nel cast ricordiamo non soltanto Lily James, ma anche Sebastian Stan, Seth Rogen, Nick Offerman e Taylor Schilling. Nel 2023 la serie ricevette quattro candidature al Golden Globe, mentre l'anno prima cinque candidature per il Premio Emmy.

Le controparti "originali", però, non sembrano aver apprezzato il prodotto: Pamela Anderson ha attaccato Pam & Tommy, definendo la troupe come degli "str**zi che mi devono ancora delle scuse".