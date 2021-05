Lily James sulla presunta love story con Dominic West: 'Non voglio parlarne'

La vita privata di Lily James è spesso finita al centro di speculazioni partite da una foto con questo o quel collega: recentemente, ad esempio, la star di Baby Driver ha dovuto affrontare le voci relative ad una presunta love story con Dominic West, sua co-star nella serie The Pursuit of Love.

Dopo la mancata smentita alle indiscrezioni su una storia con Chris Evans, dunque, James si è trovata al centro di una polemica relativa al fatto che West, con cui è stata vista più di una volta, sia sposato dal 2010 con la produttrice televisiva Catherine Fitzgerald, dalla quale ha anche avuto quattro figli.

La presunta liaison tra i due ha dunque ricevuto grossa attenzione da parte dei media, con l'attrice che ha preferito però evitare l'argomento nel corso di una recente intervista: "Attualmente non voglio davvero parlarne. Ci sarebbe molto da dire, ma temo che questo non sia il momento adatto" sono state le parole di James al riguardo.

I due, ricordiamo, sono attualmente impegnati nella promozione di The Pursuit of Love: gettare benzina sul fuoco, dunque, potrebbe effettivamente non essere la scelta adatta in questo momento. In queste ultime ore, intanto, abbiamo potuto ammirare Lily James nei panni di Pamela Anderson per la serie Pam & Tommy.