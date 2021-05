Lily James e Sebastian Stan sono Pamela Anderson e Tommy Lee nelle foto di Pam & Tommy

Una delle più famose storie d'amore degli anni '90 sta per rivivere sul piccolo schermo grazie a Hulu: Pam & Tommy, la nuova serie esclusiva della nota piattaforma streaming, ci permetterà infatti di ripercorrere le orme della celebre love story tra Pamela Anderson e Tommy Lee.

Sarà Lily James, che qualche tempo fa era stata al centro di numerose voci su una presunta relazione con Chris Evans, a prestare il suo volto all'iconica star di Baywatch; il batterista dei Motley Crue sarà invece interpretato da Sebastian Stan, reduce dal successo di The Falcon and the Winter Soldier.

La serie, per la quale non è ancora prevista una finestra di lancio (si parla comunque di un esordio che dovrebbe avvenire nel corso di quest'anno) ci racconterà dunque la tumultuosa storia d'amore tra Anderson e Lee, inclusi scandali come quello, famosissimo, del sex tape girato durante la loro luna di miele e finito online qualche tempo dopo.

Lo show sarà composto di 8 episodi e potrà contare su un cast composto anche da Seth Rogen e Nick Offerman. Alla regia troveremo invece Craig Gillespie, già visto all'opera con l'acclamatissimo Tonya (per il quale, tra l'altro, aveva lavorato proprio con Sebastian Stan). Nell'attesa, comunque, non ci resta che goderci le prime foto dei nostri protagonisti: cosa ve ne pare? Diteci la vostra nei commenti!