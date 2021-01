Lily Reinhart, la star di Riverdale rivela: 'Il mio primo provino è stato un fiasco'

Secondo quanto riferito da Lili Reinhart nel corso di un'intervista rilasciata al The Late Show with Stephen Colbertper, il primo provino per il ruolo di Betty in Riverdale è stato un vero e proprio fiasco.

L'attrice ha infatti rivelato al presentatore di essere stata inizialmente scartata: "Sì, mi sono registrata in maniera amatoriale da casa e ho inviato il mio video ma mi dissero che non erano interessati e non mi volevano. Quindi ho pensato 'Ok, vado avanti con la mia vita' e poi ce l'ho fatta". Lili Reinhart però non si è arresa e ci ha riprovato.

"Poi mi sono trasferita a Los Angeles, sono andata lì di persona e mi hanno presa. Ma originariamente mi avevano scartata per il ruolo di Betty".

Successivamente la star di Riverdale ha rivelato qualche informazione sul futuro del suo personaggio. Non sarà più una teenager ma una donna di 25 che lavora come agente per l'FBI. La vedremo alle prese con casi molto complessi che sconvolgono la cittadina in cui è nata e cresciuta.

"Sono un anno più grande della realtà, nella serie interpreto una donna di 25 anni ma in realtà ne ho 24".

KJ Apa è certo che il salto temporale renderà Riverdale più interessante. Intanto date uno sguardo ai primi dettagli sul secondo episodio di Riverdale.