Limetown: Stanley Tucci entra nel cast della serie prodotta da Facebook

Deadline riferisce che il cast della serie targata Facebook Limetown, con protagonista Jessica Biel, si è arricchito di nuovi interpreti, fra cui un caratterista di comprovata esperienza come Stanley Tucci. Insieme a quest'ultimo sono stati confermati gli innesti del premio Oscar Marlee Matlin, Kelly Jenrette, John Beasley e Louis Ferreira.

Limetown sarà composta da dieci episodi ed è basata sul celebre podcast di Zack Akers e Skip Bronzie. Lo show segue le giornate di Lia Haddock (Jessica Biel), giornalista dell'American Public Radio, impegnata ad indagare sulla scomparsa di trecento persone da un istituto di neuro-scienza in Tennessee.

Molti dettagli della serie sono ancora riservati ma pare che Stanley Tucci sia stato scelto per interpretare lo zio della protagonista, mentre il resto del cast appena confermato dovrebbe riguardare personaggi ricorrenti.

La serie sarà prodotta da Endeavour Content e Midnight Radio, con Jessica Biel attraverso la sua Iron Ocean Productions. Jeff Pinkner e Scott Rosenberg saranno produttori esecutivi.

Il podcast di Akers e Bronzie ha ricevuto numerosi consensi sin dal suo debutto, nel 2015.

Stanley Tucci è noto per le sue interpretazioni in film come Il diavolo veste Prada, Julie & Julia, Amabili resti - per il quale è stato candidato agli Oscar - il franchise Hunger Games e Il caso Spotlight. Recentemente ha fatto parte del cast del serial di Ryan Murphy, Feud, nel ruolo del capo e co-fondatore della Warner Bros., Jack L. Warner.

Marlee Matlin è conosciuta per il ruolo in Figli di un dio minore, grazie al quale ha ottenuto la statuetta come miglior attrice. Attualmente fa parte del cast della serie tv Quantico.