Limitless 2: Chris Hemsworth tornerà su Disney+ con una nuova stagione

Secondo quanto riportato, dopo l'ottimo riscontro di pubblico ottenuta dalla prima stagione, Disney ha ufficialmente rinnovato Limitless, il recente reality con protagonista Chris Hemsworth realizzato in collaborazione con il National Geographic. Lo show segue l'attore mentre cerca di trovare quali sono i segreti per una vita più lunga e più sana.

La prima stagione ha visto l'attore esplorare temi come la gestione dello stress e l'esposizione a temperature estreme, mentre la seconda stagione lo vedrà continuare questo suo viaggio attraverso Nepal, Italia, Australia e Regno Unito.

Nel corso del 2024 rivedremo al cinema Hemsworth nei panni di Dementus in Furiosa: A Mad Max Saga, l'attesissimo prequel di Mad Max: Fury Road. Nel film, mentre il mondo cade in rovina, la giovane Furiosa (Anya Taylor-Joy) viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri e cade nelle mani di una grande orda di motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Esplorando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si combattono per il dominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove mentre mette insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

"Sono arrivato al film esausto. Ho pensato: 'Come farò a farcela?'". Ha ricordato Hemsworth in un'intervista a GQ dello scorso anno. "Alla prima settimana di prove con [Miller], all'improvviso si è riaccesa la mia energia creativa ... [È stata] di gran lunga la migliore esperienza della mia carriera, e la cosa di cui mi sento più orgoglioso. Mi ha fatto pensare che non è il lavoro a essere estenuante, ma il tipo di lavoro che si fa, il grado di coinvolgimento che si ha in esso e se è stimolante nei modi giusti... Sono a caccia di altri George Miller. O di qualcos'altro che ha in mente George Miller. Se mi vorrà".

Rimane poi oggetto di dibattito se Hemsworth riprenderà o meno il suo ruolo di Thor nel Marvel Cinematic Universe, soprattutto dopo gli eventi di Thor: Love and Thunder del 2022. Come ha spiegato lo stesso attore in un'intervista, tornerebbe più che volentieri per un quinto film di Thor solo se questo aggiungesse qualcosa di nuovo al franchise.