Limitless, Chris Hemsworth in un'avventurosa serie National Geographic presto su Disney+

Tra le novità in arrivo nel 2022 annunciate in occasione del Disney+ Day, suscita un certo interesse Limitless, una nuova serie che avrà per protagonista Chris Hemsworth e che svelerà i segreti di un allenamento perfetto per combattere l'invecchiamento e vivere una vita più sana e più lunga.

In calce alla notizia è visibile il trailer ufficiale di Limitless. Ogni episodio affronterà un modo diverso in cui l'uomo può riuscire a vivere più a lungo, per esempio massimizzando la sua forza, coltivando la resilienza o potenziando la memoria. Chris Hemsworth, che al momento è impegnato anche nelle riprese di Tyler Rake 2, incontrerà i più grandi scienziati e studiosi della longevità e metterà in pratica i consigli per mettere a frutto interamente il potenziale umano.

Limitless, oltre a rivelare trucchi per combattere l'invecchiamento che chiunque potrà mettere in pratica, mostrerà straordinari esempi di longevità da tutto il mondo, dalle abitudini dei centenari praticanti di arti marziali alla gestione dello stress da parte dei Navy SEALs.

Chris Hemsworth, che potremmo vedere con un nuovo costume in Thor Love and Thunder, si ritroverà così faccia a faccia con la sua mortalità in questa nuova serie, prodotta per Disney+ da Nutopia e Protozoa Pictures. Il Dio del Tuono del Marvel Cinematic Universe figura anche tra i produttori esecutivi, insieme a Darren Aronofsky, Ari Handel, Jane Root e Arif Nurmohamed.