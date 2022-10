Limitless: trailer e data di uscita della serie National Geographic con Chris Hemsworth!

E' passato quasi più di un anno dal primo trailer di Limitless, serie di National Geographic con protagonista Chris Hemsworth che arriverà il mese prossimo su Disney+.

Nella ultime ore, la star di Thor ha condiviso sui propri social il nuovo trailer dello show, che vi lasciamo come di consueto in calce alla notizia. Limitless esaminerà l'idea di spingere il corpo umano oltre i suoi limiti, cercando di rallentare il processo di invecchiamento e cercando di aiutare le persone a vivere le loro vite al meglio.

"Apparentemente il modo migliore per vivere una vita più lunga e più sana è quello di rischiare molte volte a scopo di intrattenimento. Unisciti a me mentre esploro i confini del potenziale umano e affronto alcune delle prove più impegnative fisicamente e mentalmente della mia vita. Sintonizzati il ​​16 novembre #LimitlessWithChrisHemsworth, una serie originale #DisneyPlus di @natgeo, @darrenaronofsky in streaming il 16 novembre su @disneyplus", ha condiviso Hemsworth. Alcune grandi star hanno commentato il post, tra cui Chris Pratt e Jason Momoa. "Beh, sembra FANTASTICO!!! Ottimo lavoro per tutto il team. 🔥 non vedo l'ora!!" ha commentato Pratt. "Incredibile. Non vedo l'ora ❤️❤️❤️", ha aggiunto Momoa. Il trailer anticipa anche la presenza dei fratelli di Hemsworth, Luke Hemsworth e Liam Hemsworth.

Per salutarvi, vi ricordiamo che Chris Hemsworth ha firmato un contratto fist-look con National Geographic.