Lincoln: Arielle Kebbel entra nel cast della serie NBC in un ruolo principale

Secondo quanto riportato da Deadline, Arielle Kebbel si sarebbe ufficialmente unita al cast della serie Lincoln, prodotta da NBC. Il suo ruolo sarà quello di Amelia, che Angelina Jolie interpretò nella trasposizione di The Bone Collector del 1999.

La storia ruota attorno a Lincoln Rhyme (interpretato da Russell Hornsby), un criminologo forense dal talento incredibile, che si ritroverà nel mezzo di un terribile incidente dopo essersi messo alla ricerca del Bone Collector. A causa della sua condizione (che lo costringe a restare a letto), Lincoln farà quindi squadra con una giovane agente di polizia, Amelia Sahcs, in modo tale da poter catturare il pericoloso serial killer, oltre che stanare un'altra serie di temibili individui di alto livello.

Amelia Sachs viene descritta come una donna estremamente brillante e capace di far sentire la propria voce in qualunque situazione. Interpretata da Arielle Kebbel, la Sachs sarà al fianco di Hornsby per buona parte della vicenda. La serie vedrà inoltre la partecipazione di Michael Imperioli, cui è stato affidato il ruolo del detective del NYPD Rick Sellitto, che nella storia rivestirà i panni del collega attuale del protagonista.

Il pilot della serie è stato scritto a quattro mani da VJ Boyd e Mark Bianculli, per conto di Universal Television e Sony Pictures Television, in associazione con Keshet Studios. In cabina di regia troveremo invece Seth Gordon. In veste di produttori esecutivi troveremo Keshet’s Avi Nir, Alon Shtruzman, Peter Traugott e Rachel Kaplan. Gordon è conosciuto per aver diretto i film Horrible Bosses e Baywatch.