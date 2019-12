Lindelof smentisce che Watchmen stia prendendo di mira il film di Zack Snyder

Fin dall'esodio di Watchmen, sono partiti i confronti con l'altro adattamento dell'opera di Alan Moore, ossia il film del 2009 diretto da Zack Snyder. Secondo alcuni spettatori, inoltre, la serie sta prendendo di mira il film, ma lo showrunner Damon Lindelof ha smentito queste voci.

Questa teoria è emersa a causa della presenza di American Hero Story all'interno dello show, visto come una rappresentazione parodistica di altri prodotti dedicati ai supereroi, in particolare la pellicola di Snyder.



Però, Lindelof ha spiegato più volte nel podcast ufficiale di Watchmen che la serie American Hero Story è un richiamo ai fumetti originali, dove era presente un fumetto nel fumetto e dunque lo showrunner ha voluto inserire "lo show dentro lo show", in un'operazione di meta-narrativa. Tutto questo, dunque, non ha niente a che fare con Snyder, come ha spiegato Lindelof a Variety.

"Mi prendo sempre la responsabilità quando faccio un rimando, insulto o prendo in giro", ha raccontato l'autore. "Da parte mia non c'era intenzione di prendere di mira il Watchmen di Zack Snyder. Ho un incredibile affetto per lui e il suo film. Penso che adattare Watchmen in un film di tre ore è quasi impossibile e lui ha fatto il meglio possibile".



Intanto, le nuove immagini ufficiali di Watchmen ci ricordano che domani, 15 dicembre, andrà in onda sulla HBO il finale della prima stagione. In questa stagione, abbiamo assistito a rivelazioni e colpi di scena che hanno colto di sorpresa non solo i fan, dato che Abdul-Mateen II ha confessato di essere stato tenuto all'oscuro della verità sul suo personaggio. Siete pronti per il gran finale?