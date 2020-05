Linea Blu 2020: riparte il programma TV, com'è la situazione sulle coste italiane?

A ridosso della bella stagione, torna su Rai1 un programma TV che ha fatto la storia della nostra penisola: "Linea Blu", show tv che tratta delle bellezze dei nostri mari.

In un periodo tanto problematico a causa dell'impossibilità degli spostamenti, il format televisivo può essere un ottimo modo per fare informazione e divulgazione su un tema così scottante e attuale come quello dei nostri mari, adesso che siamo quasi in periodo estivo. Un nuovo modo di fare tv, per rendere consapevoli tutti gli appassionati, ma soprattutto chi col mare ci vive.

Molti infatti si chiedono cosa ne sarà del turismo, delle vacanze, dei meravigliosi luoghi di villeggiatura sparsi per il territorio? In tempi di Coronavirus, anche il programma tv presentato da Donatella Bianchi si è dovuto adattare al cambiamento.

Durante questa prima puntata molto interessante è stata l'intervista alla Guardia Costiera di Ostia, che ha parlato del controllo delle coste e l'analisi del territorio prioritaria in questo momento storico. Ma sappiamo che il lavoro costiero è operante su tutto il territorio nazionale in questo periodo, anche per garantire che vengano rispettate le norme di sicurezza emanate dal governo.

L'emergenza ha cambiato non solo le nostre abitudini ma anche i litorali: emblematica la vista dall'alto di Venezia, le cui acque limpide, a confronto della situazione precedente, mostrano con chiarezza anche la portata eco-sostenibile dello stop agli attracchi delle navi. Oppure Carpi silenziosa nell'assenza delle orde di turisti che, solitamente, invadono l'isola fin dai primi caldi.

"Linea Blu" può assolvere il ruolo di reporter in questa e nelle successive fasi della pandemia, che ha cambiato per sempre le prospettive dalle quali guardiamo il mondo. La cultura non si ferma in Rai, e ci propone il ritorno di Roberto Benigni con "I dieci comandamenti". In Mediaset invece è scontro tra Marco Carta e Barbara d'Urso.